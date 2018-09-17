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17 Eylül 2018 07:39 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2018 07:41

Kılıçdaroğlu ile İnce aynı karede

Kurultay tartışmasının ardından yerel seçimlere kadar ateşkes ilan eden Kılıçdaroğlu ile İnce, nikahta bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ile İnce aynı karede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üst üste aldığı seçim yenilgilerine karşı isyan bayrağını çeken Muharrem İnce, kurultay için delegelerden imza toplasa da yeterli sayıya ulaşamadı.

KAVGAYA ARA VERDİLER

Kurultay sürecinde CHP Lideri'ne hakaretler savuran Muharrem İnce, yerel seçimler öncesi partiden gelen uyarıyla ateşkes ilan etti.

Partinin yerel seçimlere hazırlanması için tartışmaları bir kenara bırakan İnce, CHP Lideri ile ilk kez aynı kareye girdi.

İkili, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in kızının nikahında buluştu.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Muharrem İnceKemal KılıçdaroğluNilüfer


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