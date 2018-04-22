Kılıçdaroğlu ile Akşener İstanbul'da görüştü

Erken seçim kararından sonra seçim trafiği hızlandı.İYİ Parti lideri Akşener ile CHP lideri Kılıçdaroğlu da ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele almak üzere görüşme gerçekleştirdi.

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İP Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti.

İttifak formüllerini konuştular

Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da bir araya geldi. Kamuoyuna duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.

Bütün ihtimaller masaya yatırıldı

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, İP'in seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile Grup Başkanvekili Özgür Özel, İP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görülecek.

CHP, görüşmeyi doğruladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, SP lideri ile de görüşecek

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

Kaynak: Ajanslar