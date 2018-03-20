Kılıçdaroğlu Çiftlik Bank mağdurlarına seslendi: Paranızı böyle geri alabilirsiniz...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. i

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Çiftlik Bank mağduru kişilere seslenen Kılıçdaroğlu, " BDDK'ya dava açarak paralarınızı alabilirsiniz" dedi. CHP lideri, "Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Davayı açarsın, bu kanunu (BDDK Kanunu 150. madde) gerekçe gösterirsin. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın" diye konuştu.

ÇANAKKALE ANMASI'NA CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NIN ÇAĞRILMAMASI

Kılıçdaroğlu, "Çanakkale'nin her karışında onlarca şehidimiz var. Gelibolu'nun her karışı askerlerimizin kanıyla sulanmıştır. Olağanüstü bir mücadele verilmiştir. 18 Mart kutlamalarına Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat gidiyor ama bizim belediye başkanını konuşmasına yasak getiriyor. Milletin seçtiği başkanı neden dışlıyorsun? Sen 18 Mart'ın da ne olduğunu bilmezsin. Sen ancak ve ancak Man Adası'nı bilirsin. Man Adası'nda tezgahlar kuracaksın, vatan millet bayrak diye konuşacaksın. Vergi vermemek için her türlü dümeni çevireceksin ve 'Ben yerli ve milliyim' diyeceksin. 'Ben yerliyim ve milliyim onlar başka bir ulustan' mı diyorsun. Tek devlet diyor ya. sanki beş tane devlet var. İlla Rabia'yı çevirecek. Sen Rabia'nın hayranısın. İhvan'ın yoldaşısın biz Anadolu Müslümanlığını savunuyoruz. Çanakkale'yi Atatürk'süz kabul etmek mümkün değil. Siz nasıl Gazi Mustafa Kemal'i anmazsınız, rahmet okumazsınız. Yazıktır, günahtır. Umarım Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin gölgesinde kalmaz. Bir başkan yardımcılığına bir kadının atanması beni son derece memnun etmiştir. Ama bu ülkenin inancına uygun düşen, bu ülke için mücadele edenlere rahmet okumaktır. Bu bizi küçültmez. Diyanet'in görevlerinden biri de dini gerçek anlamında halka aktarmaktır. Diyanet'in de kendine derse çıkarması lazım. " dedi.

Şahin Alpay'ın serbest bırakılmasını değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Değerli arkadaşlar, Altan'lar için neden karar vermedi AYM. Bunu da bekliyoruz. Eğer yargı bir yerlerden talimat alıyorsa o başka bir şeydir. Orada yargı çalışmaz. Hiter Almanya'sının benzerini yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla herkesin bu konuda dikkatli olması lazım. AYM'nin Yerel Mahkeme'ye benim kararıma uyacaksın demesi güzel, kutluyoruz. Ama geciken adalet, adalet değildir." şeklinde konuştu.

"HAKİMLERE SESLENİYORUM..."

Hakimlere sesleniyorum bir partinin genel başkanı geldi diye neden ayağa kalktınız diyen Kılıçdaroğlu, "Her partinin gelen başkanı gelince ayağa mı kalkacaksınız? Zaten adalet diye bir şey kalmadı. Sizin ne işiniz var ayakta. Bir partinin genel başkanı gelmiş, yanında başbakan hepsi alkışlıyorlar. Bunlar bir gün senin karşına geldiğind, bunlar benim kuramı çekti, 20 adam öldürse de serbest mi bırakıyım diyeceksin. Dürüst, düzeyli hakim, savcı sayısı az kaldı. Onların yüzü suyu hürmetine yargı devam ediyor. Savcı, sarayın avukatının emrinde. Normalde o savcının görevi derhal bırakması lazım. O savcı İstanbul'da onun da adını biliyoruz. O avukatın da adını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ADALETİ SAVUNSAYDIN, AYAĞINA ÇAĞIRMAZDIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Adaleti savunsaydın, onları ayağına çağırmaz, sen onların ayağına giderdin. 21 Temmuz 2016, BM'ye bu hükümet bir sözleşme verdi. 13 maddeyi askıya alıyorum. 2 maddesi önemli. Birincisi tutulanlara insanca davranmayacağım diyor. İkincisi onları adaletli yargılamayacağım. Şimdi kalkmış bize adaletten bahsediyor. Hakimlere sesleniyorum, cübbelerinizin önüne iki delik açın. Onların önünde ilikleyin. Birisi yasama olsun, birisi yürütme. Bir de şimdi Türk Milleti adına diye karar verecekler. Türk Milleti adına değil, saray adına deyin." dedi.

"FETÖ BORSASI VAR DİYOR ŞAMİL TAYYAR"

FETÖ konusundaki tutuklamalara değinen Kılıçdaroğlu, "Arada bir birilerinin vicdanı bunu kabul etmiyor demek ki. Gaziantep'te çok ciddi bir FETÖ borsası var diyor Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar. Git Kayseri'ye de bak. Orada da var. Ben bunu hep söylüyorum. Yargının çöktüğü bir ülkede adalet mi arayacağız? Milyon dolarlar döner tabi, basar parayı tahliye olur. TMSF'nin el koyduğu mallar vardı. FETÖ'nün malları diye satıyorlardı. Sanki biz bunları bilmiyor muyduk? Biliyorduk. Bu iktidar önlem alamaz. Bu iktidar çökmüştür artık. Hiçbir söylemi tutarlı ve sağlıklı değil. Vatandaşın hangi derdine çözüm buldular. Allah aşkına birisi söylesin." dedi.

"ŞEKER FABRİKALARI ZARAR ETMİYOR"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "1500 dönüm imara açılırsa, zaten fabrikayı kapatırsınız. Şehrin merkezi. Dünyaca vurgun yapar kapatır gidersiniz. Şeker fabrikaları zarar ediyor diyor. Zarar etmiyor Recep Bey, sen zarar ettiriyorsun Recep Bey? Yavuz Sultan Selim Köprüsü de zarar ediyor. Onu da sat o zaman. Onu satabilir misin? Satamazsın. Çünkü orada yandaş var. Emekçiyi, işçiyi tek savunan parti var o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Asıl batak sarayda. Milletin sırtında yük o saray. Sat kardeşim o sarayı. Yediğin bedava, gezdiklerin bedava, milletin sırtına yıkıyorsun. Vergiyi topla. Sen ver vergiyi, ben vergi vermem. Niye ben Man Adası'nda şirket kuracağım. Sonra ben milliyim. Sevsinler senin milliği,ni, yerliliğini. " şeklinde konuştu.

Şeker kotasına değinen Kılıçdaroğlu, "Şeker kotasını neden kaldırmıyorsun kardeşim. Kaldırsana. Çağrı yapıyoruz, biz de kaldıralım kotaları. Amaç Nişasta bazlı şekeri millete yedirmek. Bunu sana kabul etirmeyeceğiz arkadaş. Bu hükümet rantiyeye çalışan bir hükümettir." dedi.

"GÜCÜN ÇİFTÇİYE YETİYOR"

"Türk Telekom'a dokunmayacaksınız diyorlar bankalara" diyen Kılıçdaroğlu, "Her türlü imkanı vermişsin, zarar ediyor. Bankaları dolandırıyor ama buna dokunmayacaksın diyor. Gücün çiftçiye yetiyor, Telekom'a yetmiyor. Suyu, elektiriği kesiyorsun, çiftçiyi perişan ediyorsun. Sen vatandaşa değil rantiyeye hizmet ediyorsun arkadaş." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ZAMAN CELALLENİRLER, YUNANİSTAN'A SALDIRIRLAR"

Senin çocuklarının hepsi işveren, bunlar bir işsiz aldı mı? Bırak istihdam yaratmayı bu devlete vergi vermemek için Man Adası'nda şirket kurdular. Sermaye 1 sterlin. Neyi sattın sen? Dut yemiş bülbül gibi, konuşmuyor. İspat ettik, bari sözünü tut. Zaman zaman bizimkiler celallenirler Yunanistan'a saldırılar. Ekonomi felaket, AB muhtaç, bir sürü laf. Yunanistan'da 10 yıllık devlet tahvilinin faizi 4.19. Yakayı tedeciye kaptırırsan emir alırsın. Çıkar bir KHK, faiz sıfır olmuştur de. Yapamaz, bol bol konuşur. Yeter ya, bırak bir de millet konuşsun.

Borçla bir ülkeyi yönetiyorsanız tefecilerden talimat alırsınız. 6 yılda uyuşturucu kullanımı 16 kat arttı. Yüzde 37 arttı boşanma davaları. Herkes güvenliğini sağlamak için silah almaya başlar. 106 bin 740 silah. 200 mermi kullanma hakkı vardı, 1000 mermiye çıkarıyorlar. Fuhuş yüzde 790 arttı. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı. Hırsızlık suçlarında patlama var. Birinci sınıfta hırsızlık var. Adam işsizse hırsızlık yapar. Hırsızlık yapmak ayıp mı? Ayıp diyoruz. En tepedeki öyleyse ne yapacak.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTLİK BANK MAĞDURLARINA SESLENDİ: "PARANIZI BÖYLE GERİ ALABİLİRSİNİZ"

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve mağdurlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Çiftlik Bank kuruldu. Adam kalkıyor, hepsinin önünde, Bakan, Başbakan önünde Çiftlik Bank'ı kuruyor. 77 bin 843 kişiyi dolandırıyor. 511 milyon lira tokatlıyor. Hükümet seyrediyor. SPK seyrediyor, BDDK, Ticaret Bakanlığı seyrediyor. Tıpkı Jet Fadıl gibi. İslami holdingler gibi. Kuruyor Çiftlik Bank'ı, biraz dua, millet parayı verebiliriz diyor. Bu 77 bin 843 kişiye sesleniyorum. Paranızı rahat alabilirsiniz. Ama o tosundan değil, parayı BDDK'dan alabilirsiniz. Dava açmanız lazım. BDDK kanununun 150. maddesi var. Bu kanuna göre alınması gereken izinleri almaksızın, her türlü belge veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi katılım fonu topladıkları izlenim uyandıran kişiler cezalandırılır. Görev BDDK'nın. Adam bankayı ünvan olarak kullanmış. Devletin kurumu görüyor. Recep Bey görüyor. Davayı açarsın bu kanunun gerekçe gösterirsin, şikayet edecek olan BDDK. Ver mahkemeye faiziyle beraber paranı alırsın. Bakan diyor ki, vatandaşlar uyanık olsun diyor. Aldığı önlem bu. Sen uyanık değil misin ya. Sen bakansın. Bakan ama görmeyen. Ne biçim bakansın sen. 77 bin kişi soyuluyor. Törenlerle açılıyor, herkes gidiyor kimse demiyor, sen banka ünvanını kullanamazsın diyemiyor. Daha 11 tane benzer kuruluş var diyor, bekliyor onlar da ne zaman yurt dışına kaçacaklar.

"URUGUAY'DAN BU TOSUNCUĞU GETİREMEZSİN"

Adalet Bakanı onu Uruguay'dan isteyeceğiz diyor. Uruguay'da büyükelçiliğimiz yok, Uruguay ile suçluların iadesine ilişkin sözleşme de yok. Uruguay'dan besmelesiz et getirebilirsin, inek, tosun getirebilirsin ama bu tosuncuğu getiremezsin kardeşim.

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Kaynak: ajanslar