Askere moral veren sanatçılar CHP'nin hedefi oldu

Proje terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral vermek için sınıra giden sanatçı ve sporcular, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi oldu.

Askerlere moral verenleri "Reziller" olarak nitelendiren CHP Lideri, bu sözleriyle ilgili bir açıklama daha yaptı.

"AZ BİLE SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim." dedi.

"SANATÇILAR DİK DURMALI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Reziller" olarak nitelendirdiği sanatçılara "Bir ülkenin sanatçılar dik ve onurlu durmak zorundadırlar. Egemen güce teslim olmazlar. Hakkı, hukuku ve adaleti savunurlar. Zalimden yana değil, mazlumdan yana tavır alırlar. Bir ülkenin sanatçılar diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler." diye hakaret etmişti.