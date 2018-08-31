Kılıçdaroğlu 6 il için seferber olacak

Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir için seferber olacaklarını söyledi.

4 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğankarşısında yaşadığı hezimetlere bir yenisini daha ekleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için çalışmalara başladı.

6 YENİ BÜYÜKŞEHİR



Kurultay tartışmalarından sonra liderliği tartışılan ve örgütle arası oldukça açık olan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde 6 yeni büyükşehir belediyesini kazanabilmek için seferber olacaklarını söyledi.

CHP Lideri, bu illeri şöyle sıraladı; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya ve Balıkesir.

YANLIŞ HEDEF



2014 yerel seçimleri ve 2017'deki referandum sonuçları dikkate alınarak belirlenen hedefler, parti yönetimi tarafından gerçekçi olarak nitelendiriliyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun belirlediği hedeflerde 24 Haziran'da CHP hezimeti yaşamıştı.

Kaynak: Ajanslar