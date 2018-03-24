Kılıçdaroğlu 2019'da aday olmayacak

ADAY OLMAYACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

CHP Genel Başkanı olduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamını kaybeden, yalnızca kurultaylardan zaferle çıkmasını bilen Kılıçdaroğlu "Kesin kazanacak birini aday yapacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir seçimi kazanamadığı düşünülürse, bu sözlerle kastettiği de bir başka isimdi elbette.

SEÇİM YASALARIYLA OYNADILAR, KAYBEDECEKLER

Seçim yasasında yapılan değişikliklerle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, “Bizim tarihimiz şunu göstermiştir: Kim seçim yasalarıyla oynadıysa hep kaybetmiştir. Bunlar da kaybedecekler.” dedi.

Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP tarafından getirilen seçim ittifakı yasasına ilişkin ise şunları söyledi:

“Seçim Yasası’nı değiştirerek nasıl daha fazla milletvekili çıkaracakları arayışını sürdüren iki parti ittifak yapacaklarını açıkladı. Bu onların millete güven duymadıklarının göstergesidir.

KENDİ SONLARINI HAZIRLIYORLAR

Milletin oyu ile değil, yasada yapılan düzenlemelerle iktidarını nasıl sürdürebileceğinin arayışıdır. Bu arayışa giren partiler, kendi sonlarını hazırlıyorlar.

Bizim tarihimiz şunu göstermiştir, kim seçim yasalarıyla oynadıysa hep kaybetmiştir. Bunlar da kaybedecekler. Bunun için en büyük görev seçimlerde vatandaşa düşüyor. Mutlaka sandığa gidip oy kullanmalılar.

ADAYIMIZ YÜZDE 100 KAZANACAK

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için karar verecek olan Parti Meclisimizdir. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken, yüzde 100 kazanacağından hiç kuşku duymadığımız, demokrasiden yana AK Parti tabanı ve diğer partilerden de destek almak istiyoruz. Bazı siyasi partilerle aday belirlemeden önce de oturup konuşacağız.” açıklamalarında bulundu.

