Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Kolay yapılışı ve lezzetiyle gönüllerde taht kuran Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir sorularının cevabını tarifimizde bulabilirsiniz. İşte en güzel Kıbrıs tatlısı tarifi...

Özel davet masalarını süsleyen Kıbrıs tatlısı yapılışının kolaylığıyla da ev hanımlarının en çok tercih ettiği tatlılardan biri olarak masalarda yerini alıyor. Hemmuhallebili hem şerbetli oluşuyla şerbetli tatlının ağırlığını ortadan hafifletip ortak dengede buluşturarak enfes bir tat ortaya çıkarıyor. Malzemeleri, püf noktaları ve kolay anlatımıyla en güzel Kıbrıs tatlısını tarifimizde okuyarak özel gecelerinizde misafirlerinizi en güzel şekilde memnun edebilirsiniz.

Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır?

Alt tabanındaki leziz şerbetli keki, üst katmanındaki ağızda mükemmel bir tat bırakan muhallebisiyle hanımların gözde tercihi olan Kıbrıs tatlısının yapılışını yazımızın devamında okuyarak evlerinizde tarifi deneyebilirsiniz.

Kıbrıs tatlısı için malzemeler



Keki için;

1 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı galete unu

1 su bardağından bir parmak eksik sıvıyağ

1 Paket kabartma toz

1 su bardağı hindistancevizi

1 su bardağı ceviz



Muhallebi için;

3 su bardağı süt

4 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un





Şerbeti için;

2 su bardağı su

1.5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Kıbrıs tatlısı yapılışı;

Kıbrıs tatlısını yapmak için öncelikle şerbeti hazırlamak gerekiyor. Şerbeti hazırlamak için toz şeker ve su tencereye koyup karıştırılır ve ocağın üstüne alınıp, kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra tencerenin altı kısılır ve bir 15 dakika kadar daha kısık ateite kaynamaya bırakılır. Kaynayan şerbet hazır hale geldikten sonra ocaktan alınır ve içine vanilya ilave edilip soğumaya bırakılır.

Keki için ise yumurtalar ve şeker iyice çırpılır, sonrasında diğer malzemelerde eklenerek güzelce çırpmaya devam edilir. Hazırlanan karışım yağlanmış tepsiye dökülür ve önceden ısıtılan 160 derecelik fırına verilir. 30 dakika kadar pişirilir ve çıkartır çıkartmaz üzerine soğuk şerbeti dökülür ve soğuması için bekletilir.

Muhallebisi için krem şanti hariç diğer malzemeler bir tencerede muhallebi kıvamına gelene kadar pişirilir. Piştiğine kanaat getirdikten sonra altı kapatılır. Altı kapatılan tencereye toz halindeki krem şanti eklenir ve 5 dakika boyunca iyice karıştırılarak karışım homojen hale getirilir.

Şerbeti dökülen kekin üzerine yapılan muhallebi karışımı dökülür. Üzerine hindistan cevizi, dilerseniz antep fıstığı tozu ekledikten sonra buzdolabında 2-3 saat bekletilir. Tatlınız servise hazır, afiyet olsun!

Kaynak: AjansHaber