Kıbrıs Maliye Bakanı'nın 23 bin Tl'lik bisikleti

Kuzey Kıbrıs Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın, dövizdeki artış nedeniyle makam aracı yerine kullandığı bisikletin 3 bin 500 euro (yaklaşık 23 bin TL) olduğu iddia edildi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın dövizdeki artış nedeniyle makam aracı kullanmadığı, yerine bisiklete bindiği yönündeki açıklamaları tartışma yarattı.

MALİYE BAKANININ 23 BİN TL'LİK BİSİKLETİ



Kuzey Kıbrıs medyası, Denktaş'ın bindiği bisikletin fiyatının 3 bin 500 Euro olduğunu duyurdu. Bisikletin Euro olarak satıldığı belirtilen haberlerde, bakanın 23 bin TL'lik bisikletle işe gidip geldiği ifade edildi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeye de bisikletle gelen Denktaş, "Dolar bize uymuyorsa, biz dolara uymalıyız" demişti.

Kaynak: Ajanslar