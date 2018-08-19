KHK ile tapularına kavuşan 2 Süryani kilisesi ibadete açıldı!

Mardin Nusaybin Taşköy'de 30 yıldır kapalı olan ve mayıs ayında KHK ile tapularına kavuşan 2 Süryani kilisesi restorasyonun ardından ibadete açıldı.

Resmi Gazete'de 27 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7103 sayılı 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' ile Mardin bölgesindeki kilise, mezarlık ve bazı taşınmazların tapuları, Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi. Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de yıllardır kapalı olan Süryanlere ait Mor Şaliton ve Mor Dimet kliseleri de restore edildikten sonra ibadete açıldı.

"30 YIL SONRA İBADETE AÇTIK"



Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Koryakos Ergün, söz konusu iki kilisenin köy boşaltmalarının yaşandığı 1980'li yıllarda köylerin boşalması ve köy sakinlerinin yurt dışına taşınması nedeniyle kapandığını ve ardından tahrip olduklarını söyledi.

Ergün, Avrupa'ya göç eden Süryanilerin son 10 yılda köylerine dönmeye başladığını ve köylerinde yeni evler yaparken kiliselerini de onardıklarını belirterek, "Mayıs ayında yapılan yasal düzenleme ile bu kiliselerin tapuları da ilk kez bizlere verildi ve ardından kiliselerde yapılan restorasyon ile iki kiliseyi yaklaşık 30 yıl sonra yeniden ibadete açtık" dedi.

AVRUPA'DAN GELEN SÜRYANİLER DE KATILDI



Nusaybin ilçesine bağlı Taşköy'de Cuma günü 30 yıl aradan sonra ibadete açılan Mor Şalito ve bugün açılışı yapılan Mor Dimet kilisesinin açılışına, Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ve Avrupa'dan gelen çok sayıda Süryani katıldı.

Kaynak: Ajanslar