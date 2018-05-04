Keten tohumu nedir, nasıl kullanılır?

Son günlerde adı sıkça duyulan keten tohumu hakkında merak ettiğiniz her şey için haberimizi okuyabilirsiniz!

Keten Tohumu Nedir?

Keten tohumu nedir kısaca bahsetmek gerekirse; keten tohumu keten bitkisinin meyvelerinden elde edilen, 50 ile 100 ml boyutlarında olan bir bitki türüdür.Akdeniz İklimi’nde yetişme imkanı bulan bitki Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Bitki içeriğinde linamarin, protein ve sabit yağlar yer alıyor. Keten tohumu içinde yer alan yağlar Omega 3 yağı olarak kullanılabiliyor.

Keten Tohumu Fonksiyonel Gıdadır

Keten tohumu fonksiyonel gıda olarak da tanımlanmaktadır. Fonksiyonel gıdalar, vücudun temel besin öğeleri ihtiyacını karşılamanın ötesinde sağlığa da faydalı olan, böylece hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeye katkıda bulunan gıdalardır. Bu gıdalar keten tohumu gibi hiçbir işlem görmemiş doğal bir besin maddesi olabileceği gibi fonksiyonel bir besin öğesi ile zenginleştirilmiş veya genetik mühendislik yöntemleri ile değişikliğe uğratılmış bir besin de olabilir.

Omega-3 Yağlarını Vücut Üretemez, Dışardan Besinlerle Almak Gerekir

Omega-3 yağları vücudun üretemediği, mutlaka dışarıdan besinlerle alınması gereken yağlardır. Bu yağların bağışıklık sistemini, beynin normal gelişimini, göz ve sinir sisteminin gelişimini desteklemenin yanı sıra eklemleri, kalp ve damar sağlığını koruma, depresyonu engelleme gibi pek çok faydası vardır. Omega-3 noksanlığı bebeklerden yaşlılara kadar her yaş grubunu etkileyen çok önemli beslenme sorunlarından birisidir. Omega-3 kaynakları hayvansal ve bitkisel olmak üzere ikiye ayrılır. Bitkisel Omega-3’ü en çok bulunduran besin maddesi keten tohumudur.

Omega-3 içeren diğer besinler soğuk veya dip sularda yaşayan somon, ton balığı gibi yağlı balıklar ile ceviz, semizotu, ıspanak, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzelerdir.

NEDEN TERCİH EDİLMELİ?

Keten tohumu yağı yerine keten tohumu da kullanılabilir. O halde niçin keten tohumu yağını tercih etmeliyiz? Keten tohumunun dış yüzeyine bir selüloz tabakası vardır. Yenildiğinde ise vücuda yarar sağlaması için öncelikle vücudun bu selüloz tabakasını eritilmesi gereklidir. İnsan vücudunda ise bu selüloz tabakasını parçalayıcı enzim bulunmaz. İşte bu sebeple insanlar keten tohumundan büyük ölçüde yararlanamaz. Bunun için keten tohumu yağı üretilir ve insanların bu şifalı bitkinin yağından daha fazla yararlanması sağlanır.

Keten tohumunun faydaları nelerdir?

Günümüzde alternatif tıp ürünleri arasında kullanılan keten tohumu insan vücudu üzerinde onarıcı bir etkiye sahip. Keten tohumu faydaları hakkında tüm bilinmeyenler hemen aşağıda, sizleri bekliyor.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur

Keten tohumunun faydaları denildiğinde belki de akla gelen ilk şey, kilo vermede etkili bir ürün olması. Keten tohumu uzun süreli tokluk sağlayan bir ürün olmasının yanı sıra vücuttaki zararlı maddeleri de yok ediyor. Keten tohumu içinde yer alan sabit yağlar insan vücudundaki zararlı yağları yok ederek kilo vermede etkili oluyor.

Kanseri önler

Keten tohumunun bilinen önemli bir faydası da kanseri önlemesidir. Keten tohumunu hayatınızın bir parçası haline getirerek kanser hücrelerine karşı vücudunuzu koruyabilir, bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Keten tohumu içinde yer alan lignan isimli madde kanser hücrelerine karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

Enerjinizi yükseltir

Keten tohumu içeriğinde çok sayıda besin değeri yer aldığı için gün içinde enerjik kalmanıza yardımcı olmaktadır. Keten tohumu günlük kullanımı ile zinde kalabilir, enerjinizi her zaman yüksek tutabilirsiniz.

Unutkanlığı önler

Keten tohumu faydaları arasında öne çıkan diğer bir etken ise unutkanlığı önlemesidir. Unutkanlık konusunda tedavi edici özelliği bulunan Omega 3 yağı keten tohumu içinde bol miktarda yer alır. Unutkanlık sorunu yaşayanlara düzenli keten tohumu kullanımı tavsiye edilir.

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim sistemi sorunları hemen hemen herkesin hayatında bir dönem karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Keten tohumu düzenli kullanım ile mide ve bağırsakta yer alan zarların tamamını temizleyerek, iltihap oluşmasının önüne geçiyor. Düzenli kullanım ile sindirim sisteminizde kalıcı bir etki sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı saçları için kullanılır

İçeriğindeki omega 3 yağları sayesinde saçlara da fayda sağlar. Saçları güzelleştirir. Özellikle saçlarınızın sağlıklı uzamasını istiyorsanız keten tohumu yağı kullanmalısınız. Saç dökülmesine iyi gelir. Ayrıca kafa derisinde oluşan egzama, sedef hastalığı gibi deri hastalıklarına karşı kafa derisini iyileştirir, cildi canlandırır.

Regli ağrılarını azaltır

Adet döngüsü üzerinde rol oynayan östrojen ve progesteron hormonlarının üzerine olumlu etkiler yaparak adet yani regl dönemlerinde kadınların rahatlamasına yardım eder. Adet döneminde oluşan ağrı ve krampları azaltır.

Menopoz döneminde sıcak basması ve terlemeyi önleyici etkisi vardır.

Sağlıklı sperm sayısını arttırır ve iktidarsızlığı önleyerek sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmaya yardım eder.

Diyabet yani şeker hastalığına da iyi gelir.

Felç geçirme riskini azaltır.

Göğüs ağrılarına yarar sağlar.

Yüksek kan basıncını düşürür. Bu sayede yüksek tansiyon yani hipertansiyona fayda sağlar.

Depresyona iyi gelir.

Araştırmalara göre bu şifalı yağın karaciğeri hastalıklara karşı koruduğu ortaya çıkmıştır.

Keten Tohumu Nerelerde-Nasıl Kullanılır?

Keten Tohumu Nasıl Kullanılmalıdır?

Keten tohumu tane halinde, öğütülmüş olarak veya yağ şeklinde satılmaktadır. Tane halindeki keten tohumları sert olduğu için iyi çiğnense bile tam olarak öğütülemez ve yeterince sindirilmeden vücuttan atılır. Oysa öğütülmüş keten tohumunun hem sindirimi çok kolaydır, hem de şifalı özelliklerinden daha çok yararlanırız. Bu nedenle keten tohumunun tane halinde alınarak evde öğütülüp, hemen tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Öğütüldükten sonra 24 saat içinde tüketilmeyen keten tohumları toksik etki gösterir ve vücuda zarar verir. Bu sebeple piyasadaki hazır öğütülmüş keten tohumu ürünlerinin kullanılmaması önerilir. Keten tohumunu evde öğütmek için ise kahve değirmenlerinin ufağı veya bu tür sert tohumları öğütmek için özel olarak üretilmiş elektrikli öğütücüler kullanılabilir.

Keten tohumu 1 ay taze kalabilen bir üründür, çok uzun ömürlü değildir.Bu nedenle hızlı tüketilmesi tavsiye edilir.

Keten tohumunun yağını kullanabilir ya da direk olarak çayını yapabilirsiniz. Her türlü kullanımda faydalarından yararlanmanız mümkün olacaktır. Keten tohumu kullanımı için genel olarak şu yöntemleri kullanmanız önerilir:

1-Tane Halinde Kullanım: Keten tohumu tane halinde kullanım önerisi için; 1,5 yemek kaşığı keten tohumunu ıslatabilir ve bir miktar yoğurt ile karıştırıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde kullanım özellikle sindirim sistemi sorunları olan kişilere önerilmektedir.

2- Sıvı Halinde Kullanım: Keten tohumunu gündelik olarak kullanmanın en kolay yolu sıvı halinde kullanımdır. Keten tohumu çayı hazırlamak için kaynar su içinde keten tohumunu bir süre demleyebilir ve kullanabilirsiniz.

3- Öğütülmüş Halde Kullanım: Keten tohumu faydalarından yararlanabilmek için öğütülmüş halde de kullanım yapabilirsiniz.Bu konuda dikkat edilmesi gereken nokta ise tohumun ne zaman öğütüldüğünün takip edilmesi olacaktır. Son kullanma tarihi geçmiş bir ürün kullanılmamalıdır.

4-Yağ Halinde Kullanım: Keten tohumunun en sık kullanım şekillerinden birisi yağ halinde kullanımıdır. Keten yağını günlük 1 tatlı kaşığı tüketmek oldukça faydalıdır. Satın aldığınız keten tohumu yağlarını serin ve kuru bir yerde muhafaza etmeye özen göstermelisiniz.

Keten Tohumu Yağı Nasıl kullanılır?

• Bir bardak meyve suyu ya da sabah erkenden aldığınız smoothie'ye bir yemek kaşığı keten tohumu yağı ekleyin. Meyve suları veya smoothies sevmiyorsanız, salata sosunuzla birlikte karıştırın.

• Ayrıca sabah erkenden bir kaşık dolusu keten tohumu yağı doğrudan alabilirsiniz. Keten tohumu yağı gıda ile birlikte karıştırılmasının vücudun yağı daha iyi emmesini sağladığı belirtilir.

Keten tohumu yağı safra kesesinin safra salgılamasını sağlayan bir lipiddir. Safra, bağırsaktaki yağların sindirimi ve emilmesi için çok önemli olan safra asidi içerir. Safra bağırsaklarımıza girdiğinde, safra kesesi uyarılır, böylece bir miktar safra bırakılır. Safra, dışkıyı yumuşatan ve dışkıyı kolondan hareket ettirerek hızlandıran doğal bir müshildir.

Keten Tohumu Yağı Satın Alırken Dikkatli Olun

Keten tohum yağı da vitaminlerini koruması ve aynı şekilde toksik etkiye sebep olmaması için soğuk sıkım yöntemi ile sıkıldıktan sonra, 7 santigrat derecenin üzerinde ısıya ve ışığa maruz kalmadan muhafaza edilmeli, mutlaka soğuk zincirde satılmalıdır. Aktar ve eczane raflarında, oda sıcaklığında satılan keten tohumu yağları çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Keten tohumu yağı ısıtılarak kullanılmamalıdır.

Keten Tohumunun Yan Etkisi Var Mı?

Görüldüğü üzere keten tohumu faydaları saymakla bitmiyor. Keten tohumu kullanan kişilerin merak ettiği diğer bir konu ise yan etkisi olup olmadığı. Keten tohumunun hamile ve emziren kadınlar üzerinde olumsuz bir etkisi olup olmadığı net bir biçimde bilinmediğinden kullanılmaması tavsiye edilir. Bununla birlikte keten tohumu çocuklar için sakıncalı bir üründür , bu nedenle çocuklardan uzak tutulmalıdır. Keten tohumunun sık kullanımda kadınlarda selülit problemlerine yol açtığı da gözlenmiştir.

Keten Tohumu Bayatsa Sağlığa Zararlıdır

Keten tohumunun çabuk bozulan bir yapısı vardır. Mutlaka taze tohum kullanmak gerekir. Tohumların taze olup olmadığını anlamak gayet kolaydır. Çimlendirmeyi deneyin, çimlenirse tohumları tazedir gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Keten tohumunu fazla miktarda almayın, aldığınız taneleri de buzdolabında muhafaza edin.

Herkes Keten Tohumu Kullanabilir mi?

Özellikle prostat kanseri başta olmak üzere bazı kanser türlerinde keten tohumunun hücre yenileyici özelliği, tümörlerin de hızla büyümesine yol açabilir. Kanserli hastalar doktora danışmadan keten tohumu kullanmamalıdır. Hamile kadınların da doktora danışmadan keten tohumu kullanması önerilmez.

Kaynak: Ajanshaber