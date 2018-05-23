Keşmir sınırında çatışma yaşandı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan ile Hindistan askerleri arasındaki çatışmalarda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı

Pakistan ile Hint askerleri arasında Keşmir sınırında devam eden çatışmalarda 6 sivil, 1 asker yaşamını yitirdi, en az 30 kişi yaralandı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hint askerleri ile devam eden çatışmalar iki gündür daha yoğun sürüyor.

Keşmir sınırında bugünkü çatışmalar nedeniyle 6 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti, en az 30 kişi yaralandı.

Çatışmalar nedeniyle son 6 günde toplam 16 kişi öldü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Cammu Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan'la birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Cammu Keşmir'in prensi, Pakistan yerine Hindistan'la birleşme kararı verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke, yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaşa gitti.

Keşmir'in yüzde 45’i Hindistan, yüzde 35’i Pakistan'ın kontrolüne girdi. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 1948’den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, Pakistan'ın özel statüyle yönettiği "Azad Keşmir"i de kendi toprağı kabul ediyor. İslamabad yönetimi ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Hindistan'da "Cammu Keşmir" adıyla bilinen idari birim, ülkede Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Kaynak: AA