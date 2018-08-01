Kendisini sokan yılanı hastaneye götürdü

Çin'de bir kadın, yılan sokması sonucunda gittiği hastaneye, kendisini sokan yılanı da getirdi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde bulunan Pujing İlçesinde genç bir kadın, yılan sokması şikayetiyle hastaneye geldi. Ancak, tedavi olmak üzere hastaneye gelen kadının, kendisini sokan yılanı da beraberinde getirdiği görüldü.

Genç kadının canlı yakalayarak hastaneye getirdiği 1.5 metrelik yılanın ise zehirli olmadığı öğrenildi.

​Kadının bu hareketi, Çin sosyal medyasında gündem oldu ve çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından 'hayretle' karşılandı.

Kaynak: ajanslar