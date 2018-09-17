Kendisine çarpan sürücüye kızdı: 4 aracı kundakladı

Bursa'da, psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen Adem B., kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlendi. Bunun üzerine bir ayda 4 aracı kundakladığını itiraf etti.

Son bir ay içerisinde merkez Nilüfer ilçesinde 4 araç kundaklandı. Kundaklama olaylarını araştıran Gasp Büro Amirliği ekipleri, 50 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi.

4 ARACI KUNDAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Ekipler, araçları kundaklayan kişinin Adem B. (21) olduğunu belirleyerek harekete geçti. Adem B., Nilüfer ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde gezerken Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sabıka kaydı bulunan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Adem B., emniyetteki sorgusunda suçunu kabul ederek, daha önce kendisine çarpıp kaçan aracın sürücüsüne sinirlenerek 4 aracı kundakladığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Adem B., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Ajanslar