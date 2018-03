Kendisi gibi down sendromlulara dans öğretiyor

Elazığ'da yaşayan 23 yaşındaki down sendromlu Aslı Sürücü, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği "Haydi Özel Kızlar Spora Projesi" kapsamında, kendisi ile aynı durumdaki kız çocuklarına zumba dansı öğretiyor.

Bakanlığın desteğiyle Elazığ Down Sendromlular Derneğince hayata geçirilen proje kapsamında, Sürücü'nün özel sağlıklı yaşam merkezinde eğitim verdiği zumba dersine 20 down sendromlu kız öğrenci katılıyor.

Sürücü, fiziksel aktivite amaçlı profesyonel bir dans eğitmeninden zumba eğitimi aldığını söyledi.

"Sağlıklı bir yaşam veriyor"

Zumba ile kendisini daha zinde ve sağlıklı hissettiğini, hayata gülümseyerek baktığını ve bu dansın kendisinde bir tutku hale geldiğini aktaran Sürücü, "Herkes bu dansı yapmalı. Zumba dansı bana sevgi ve saygıyı öğretiyor, fiziksel aktiviteyle beraber sağlıklı bir yaşam veriyor." dedi.

Zumbayı öğrendiği merkeze gelen diğer kadınlara da eğitim verdiğini, ilerleyen süreçte bu dalda usta dansçılar kadar profesyonelleştiğini vurgulayan Sürücü, proje kapsamında, derneğin talebi üzerine çocuklara eğitim vermeye başladığını belirtti.

"Bizler de Aslı'yı takip ettik"

Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Elazığ Down Sendromlar Derneği Başkanı Fethi Ahmet Balın da down sendromlu çocukların zeka seviyelerinin çok yavaş geliştiğini, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklara nazaran daha çok zorlandıklarını söyledi.

Müzik eğitiminin down sendromluların gelişimlerini olumlu yönde etkilediğinin herkes tarafından bilindiğini anlatan Balın, bu etkiyi zumba ile daha fazla gözlemlediklerine dikkati çekti.

Zumbanın Aslı Sürücü üzerindeki olumlu etkisini gördükten sonra proje kapsamında diğer down sendromlu öğrencilere de bu dansın eğitimi vermeye karar verdiklerini bildiren Balın, genç kızın zumba dansındaki yeteneğini hayranlıkla izlediklerini ve bu eğitimin onun tarafından verilmesini uygun gördüklerini aktardı.

Balın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız araştırmalar sonucunda Aslı'yı Türkiye'de ilk down sendromlu zumba eğitmeni olarak görüyoruz. İleriki süreçte eğitmeni ile çalışarak sertifikasını almasını sağlayacağız. Amacımız down sendromluların hizmet alan değil hizmet veren, eğitim alan değil eğitim veren noktaya gelmelerini sağlamak. Bu anlamda Aslı, Türkiye'de bir ilk. Bu ilkle bütünleşmemiz lazım."

