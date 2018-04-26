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26 Nisan 2018 13:24 | Son Güncelleme: 26 Nisan 2018 13:28

Kendini mehdi ilan eden adam gözaltına alındı

Kayseri’de kendisini ‘mehdi’ ilan eden bir şahıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle ikince defa polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kendini mehdi ilan eden adam gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda, Mehdi olduğunu iddia eden H.A., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten Güvenlik Şube ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve hakkında işlem başlatıldı. Zanlı H.A., 3 gün önce de Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AK Parti standına saldırarak eşyalara zarar vermiş ve Cumhurbaşkanına hakaretten yakalanarak gözaltına alınmıştı.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Kayseri


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