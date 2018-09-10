Kendilerini polis olarak tanıtıp 2 milyon liralık vurgun yaptılar

Adana'da kendisini polis olarak tanıtıp 86 kişiyi 2 milyon lira dolandıran sanığın, vatandaşın parasıyla çiftlik kurduğu ortaya çıktı. El konulan mallar satılarak mağdur olan kişilere iade edilecek.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz nisan ayında kendilerini polis, savcı, hakim ve jandarma olarak tanıtıp vatandaşları terör örgütleri PKK ve FETÖ ile korkutup para ve altınlarını dolandıran çeteye yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı "Son Alo" ismi verilen operasyon gerçekleştirdi.

60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 3 ay teknik ve fiziki takipten sonra gerçekleştirdiği operasyonda 60 kişiyi gözaltına aldı. Sorgusu tamamlanan şüphelilerden 50’si sevk edildiği adliyede tutuklanırken 10’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 50’den fazla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan kaydı olan ve ‘Son Alo’ çetesinin lideri olduğu iddia edilen firari Ahmet Ergün’ü oturduğu apartman dairesinin yangın merdiveninde gizlenirken operasyondan 2 ay sonra yakaladı.

Suçlamaları kabul etmeyen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ayrıca Ergün’ün 86 vatandaşı kendisini polis olarak tanıtıp 2 milyon lirasını dolandırdığını tespit etti.

Kaynak: Ajanslar