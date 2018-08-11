Kendi imkanlarıyla forma yapan gence Fenerbahçe'den büyük jest!

Maddi durumu yetersiz olması sebebiyle kendi imkanlarıyla poşetten Fenerbahçe forması yapan taraftara, sarı-lacivertli kulüpten büyük bir jest geldi.

Fenerbahçe Twitter hesabı, maddi durumu yeterli olmadığı için poşetten forma yapan Fenerbahçe taraftarı Bayram'a büyük bir jest yaptı.

POŞETTEN FORMA YAPTI

Twitter adresinden ''Poşetten forma olmaz dediler ama ben yaptım. Fenerbahçe'ye başarılar'' yazan Bayram'a ulaşan Fenerbahçe Twitter adresi, genç taraftara cevap yazdı.

MAÇI İZLEMEK İÇİN STADA DAVET EDİLDİ



Fenerbahçe, genç taraftara ''Çubuklun hazır. 1 Eylül'de önce İstanbul'u gezmek, sonra Fenerbahçe - Kayserispor maçını izlemek üzere seni mabede davet ediyoruz. #Yeniden #Biz'' diye yazdı ve stada davet etti.

Kaynak: Ajanslar