Kenan Sofuoğlu'ndan şok karar! Yarış kariyerini bırakma kararı aldı

Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı. Sofuoğlu, kişisel Instagram hesabından bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aldığını dile getirdi.

Yarış kariyerini bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlar sonrasında bırakacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum" dedi.

İşte Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması:

"CUMHURBAŞKANIMIN İSTEĞİ ÜZERİNE YARIŞ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM!"

"Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.

Spor 07 Mayıs 2018 17:33 Kenan Sofuoğlu kimdir?Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu kimdir sorusu merakla aranıyor.

20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya şampiyonalarında yarışabilmekti şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız."

Kaynak: Ajanslar