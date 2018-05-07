Kenan Sofuoğlu kimdir? Hayatı ve eşi kim?

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Ünlü motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra yarışları bıraktığını açıklayan Sofuoğlu şu an internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Kenan Sofuoğlu hayatı ve eşi kimdir sorularının yanıtı da vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Kenan Sofuoğlu ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KENAN SOFUOĞLU KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu kimdir sorusunun yanıtı merak ediliyor. 25 Temmuz 1983 tarihinde Adapazarı Akyazı'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. Motor tamircisi olan İrfan Sofuoğlu'nun dört çocuğunun üçüncüsüdür. Ailecek motor yarışçılarıdır.

Spor 07 Mayıs 2018 16:56 Kenan Sofuoğlu yarış kariyerini bırakma kararı aldı!Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı.

KENAN SOFUOĞLU HAYATI

1996 yılında Türkiye şampiyonasında yarışan ağabeyi Bahattin'i izleyerek motor sporları ile tanışmış, 2000 yılında abisi Sinan'ın bir yarışta ayağını kırması ile boş kalan motorunda, 16 yaşında özel izin ile yarışlara katılmaya başlamıştır. Ağabeyi Sinan'ın motoruyla yaptığı bu ilk drag yarışını kazanmıştır. 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde Adapazarı'ndaki evleri depremin başlamasından 10 saniye sonra yıkıldı. Sofuoğlu kardeşler apartmanlarında yaşamını yitiren 15 kişiden daha şanslı idiler ve göçük altından sağ kurtarıldılar. 2000 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası B Grubu birinciliğini elde etti.

Kenan Sofuoğlu, 2001 yılında Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası, Superstok 600cc A sınıfı üçüncüsü oldu. 2001 Balkan Motosiklet Pist Şampiyonası'nda ilk üç sırayı yine ağabeyleri Sinan Sofuoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile paylaşarak ikinci oldu.

Sofuoğlu kardeşler bütün bu başarıları elde ederken, 2002 senesinde maddi durumlarının yetersizliği, sponsor bulmakta güçlük çekmeleri nedeni ile içlerinden (sadece birinin) Kenan kardeşlerinin Avrupa'daki yarışlara katılmasına karar vermişlerdir. Kenan Sofuoğlu, 2002 yılında Almanya'ya giderek oraya yerleşmiş, aynı yıl Yamaha-Cup yarışını kazanmıştır. Yarışma sonunda en büyük destekçisi olan ağabeyi Bahattin 2002 yılında bir trafik kazasında ölmüştür. Kenan Sofuoğlu abisi Bahattin Sofuoğlu'nun ismini uluslararası yarışlarda kaskında taşımaktadır.

2010 Supersport Dünya Şampiyonluğu'nda birinci oldu. 2010 Techomag CIP ile anlaştı. 2010 Moto 2′de Portekiz ve İspanya yarışlarına katılmıştır. 2010 Yine Moto 2′de yarışan ilk Türk motosikletçidir.

KENAN SOFUOĞLU EŞİ KİMDİR?

Kenan Sofuoğlu, 3 Eylül 2014 tarihinde Hollandalı Julia Looman ile Sakarya'da evlendi. 4 Mart 2015 tarihinde Hamza adında bir oğlu doğdu. Oğlu Hamza 25 Temmuz 2015 tarihinde vefat etti. 10 Mayıs 2015 tarihinde İtalya'nın Imola Pisti'nde 17 tur üzerinden yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışa ikinci sıradan başlayan milli sporcu Kenan Sofuoğlu birinci oldu. 4 Ekim 2015 tarihinde yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 11. ayağında 2. olan Kenan Sofuoğlu, Katar'daki son yarış öncesi sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece 2007, 2010 ve 2012'nin ardından 4. kez Supersport şampiyonu oldu.

YARIŞLARI NEDEN BIRAKTI?

Yarış kariyerini bu hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlar sonrasında bırakacağını açıklayan Kenan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımın isteği üzerine kariyerimi noktalıyorum" dedi.

İşte Kenan Sofuoğlu'nun açıklaması:

"Bu hafta sonu italya'da "JÜBİLE" yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü ülkemizi dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik, Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum. 20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya şampiyonalarında yarışabilmekti şükürler olsun ki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım. Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız."

Kaynak: AjansHaber