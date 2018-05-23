Kemal Kılıçdaroğlu çöktü: Eren Erdem'in ihracı gündemde

CHP'de gündeme düşen Erdem bombası kulislerde sonrası Eren Erdem'in ihraç edilebileceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili adayı gösterilmek istenen ancak Bülent Tezcan'ın talebi doğrultusunda üzeri çizilen Eren Erdem, partideki ilişkilerini itiraf etmeye başladı.

KİRLİ İLİŞKİLER

FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittiğini belirten Eren Erdem, MİT tutanaklarıyla ilgili eline geçen belgeleri ise Bülent Tezcan'dan aldığını söyledi.



CHP'DE PANİK

Eren Erdem'in yaptığı bu açıklamalar partide büyük bir telaşa neden oldu.

Gece yarısı gelen bu açıklamadan sonra parti yetkilileri üst üste görüşmeler gerçekleştirdi.

İHRAÇ GÜNDEMDE

Seçimler öncesinde yine gündemi değişen CHP'nin bir an önce harekete geçerek Eren Erdem'i ihraç edebileceği düşünülüyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fikri Sağlar, medya önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilmiş ardından da ihraç edilmişti.

Yaşananlardan sonra kurmaylarını tek tek uyaran Kemal Kılıçdaroğlu, benzer durumlarda kesin ihracın gündeme alınacağını ifade etmişti.

Kaynak: ajanslar