Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adayına 'İnce' bağış: İşte o miktar

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına 13 bin TL bağışta bulundu.

ATEŞLEYİN BAKALIM

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde halka seslenerek "Bende para yok. Ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır" dedi.

Kaynak: ajanslar