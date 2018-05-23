Kemal Kılıçdaroğlu'na o kritik soru soruldu: "Benim de liste dışı kalan arkadaşlarım var"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na, Muharrem İnce'ye yakın isimlerin liste dışı kalması soruldu.

CHP'de listelerin açıklanmasıyla yaşanan kaos ortamı, medyada geniş yer bulmuştu. Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye yakın isimleri liste dışı bırakması en çok tepki çeken konu olmuştu.

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Liste dışı kalan isimler: Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpçu, Erdin Bircan.

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Listelerde İnce'ye yakın olan bu isimlerin teker teker sahanın dışına itilmesi ve bu yönde süren tartışmalarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet'ten Hande Fırat'a açıklamalarda bulundu.

"Bu tartışma da tümüyle yanlış bir tartışma; doğru değil." diyen CHP lideri, "Bana çok yakın olup da listede yer alamayan arkadaşlarım da var. Sonuçta bir kan değişimine ihtiyacımız var. Kişiye yakın milletvekillerini tanımlamayı çok doğru bulmuyorum. Muharrem Bey’i sevenler de var, beni sevenler de var, Deniz Bey’i sevenler de var. Bu bir görevdir." diye konuştu.

Kaynak: ajanslar