Kemal Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Twitter adresinden karikatür paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlattı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter adresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik karikatür paylaşmıştı.

PANKARTI SAVUNMUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı grup toplantısında ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açılan pankart nedeniyle öğrencilerin tutuklanmasını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu, "ODTÜ'lüler 13 yıl önce yayınlanan bir karikatürü taşıyor. Karikatürist yargılanmış beraat etmiş. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Demokraside ne kadar geriye gittiğimize bakın. Ben bugün bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlayacak. Bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın. Koyacağım Twitter hesabıma bakalım ne yapacaksın" ifadelerini kullanmıştı.

ODTÜ'de mezuniyet töreninde açılan pankart nedeniyle dört öğrenci tutuklanmıştı.

Güncel 17 Temmuz 2018 14:39 Kemal Kılıçdaroğlu ODTÜ'de açılan pankarta sahip çıktıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde açılan, Başkan Erdoğan'a hakaret içeren pankarta sahip çıkarak Twitter hesabından yayınlayacağını duyurdu.

Kaynak: Ajanslar