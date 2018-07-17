Kemal Kılıçdaroğlu ODTÜ'de açılan pankarta sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ'nün mezuniyet töreninde açılan, Başkan Erdoğan'a hakaret içeren pankarta sahip çıkarak Twitter hesabından yayınlayacağını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan için ODTÜ'de açılan hakaret içerikli pankarta ve açanlara sahip çıktı.

''ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL EDECEKSİN''

''13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak''

Kılıçdaroğlu ayrıca şunları söyledi:

''ODTÜLÜ ZEKASI VAR, O ZEKADA DEĞİLSEN BEN SANA NE SÖYLİYEYİM''

''ODTÜ'nün bir geleneği vardır. Mezun olanlar ellerindeki pankartlarla mesajlarını yansıtırlar. ODTÜ'nün özelliği Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisi olması. Mezun olanlar başarıyla görev yapıyorlar. ODTÜ'de öğrenci olmak bir ayrıcalıktır. ODTÜ'lüler taşıdıkları pankartların hiçbirinde şiddet yoktur, hakaret yoktur. Ama ODTÜ'lü zekası vardır. Ama o zekada değilsen ben sana ne söyleyim. ODTÜ'lüler birbirine 'hocam' der. Çünkü kimse kimseden üstün değildir. Penguen dergisinde 13 yıl önce çıkan karikatürü taşıyorlar. Yargılanmışlar, beraat etmişler. 13 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakın. Benim Twitter hesabımdan bu karitakür yayınlanacak, bütün milletvekili arkadaşlarım bu karikatürü yayınlasın.

Güncel 06 Temmuz 2018 22:05 Skandalları bitmek bilmeyen ODTÜ'nün açtığı pankart pes dedirtti!Skandallarla gündeme gelen ODTÜ'de yine bir skandal yaşandı. Bugün gerçekleşen mezuniyet töreninde bir grup "öğrenci" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hakarette sınırları zorlayan pankartlar taşıdı.

Grup toplantısında ayrıca Eren Erdem'e de değinen Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde;

''EREN ERDEM NİYE KAÇSIN, SUÇSUZ İNSAN KAÇAR MI?''

Eren Erdem 29 Haziran'da tutuklandı. Eren Erdem niye kaçsın? Suçsuz bir insan kaçar mı? Dokunulmazlığı kalkıyor, duruşması eylül ayında, kaçabilir gerekçesiyle tutukluyorlar. Eren Erdem'in yazdığı kitapların tamamı FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğu anlatmaktadır. 9 kitabı var. Gerekçe gizli tanık. Karar gazetesinin sahibi Eren Erdem'e 'Bana Turgay Oğur vasıtasıyla ulaştılar. Vergi borçlarımı kapatacaklar, senin hakkında bazı suçlamalar olacak' diye. Ben yargının içinde bulunduğu perişan hali size sunuyorum.

Kaynak: Ajanslar