Kılıçdaroğlu kurultay sorusuna cevap veremeden gitti

Rahatsızlık geçiren CHP'li vekil Polat Şaroğlu'nu ziyaret ettikten sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, soru kabul etmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beyin kanaması geçiren CHP Tunceli MilletvekiliPolat Şaroğlu'nun tedavisinin sürdüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelerek sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Hastane çıkışında kameralar karşısına geçen CHP Lideri, "Hekim arkadaşların gösterdikleri ilgiye teşekkür ederiz. Umarız arkadaşımız parlamentodaki görevinin başına dönecek." dedi.

CEVAP VERMEDEN GİTTİ



Kılıçdaroğlu sözlerini tamamladıktan sonra muhabirler ısrarla kurultay sürecine ilişkin sorular yöneltti.

Siyaset 06 Ağustos 2018 13:47 Ortalık fena karışıyor: İnce'ci CHP'lileri dağıtmaya geliyorlar!CHP'de kurultay tartışmaları sıcaklığını koruyor. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunun sallantıda olduğunu anladı ve bir an önce kurultay tartışmalarının üzerini kapatmak için türlü çalışmalar yapıyor, ancak kurultay sesleri yükselmeye devam ediyor.

CHP Lideri, teşekkür ederek hiçbir soruya yanıt vermedi ve aracına binerek hastaneden ayrıldı.

PARTİLİLER AÇLIK GREVİNDE



Öte yandan CHP Genel Merkezi önünde CHP'lilerin başlattığı açlık grevi devam ediyor.



Olağanüstü kurultay kararı alınması için başlatılan eyleme katılım her geçen saat artıyor.





Kaynak: Ajanslar