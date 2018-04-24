Kemal Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı'nda

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşuyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlunun açıklamaları şöyle:

Dün 23 Nisan'dı, TBMM'nin açıldığı tarihti. Her kesimin temsil edildiği Meclis TBMM olarak tanımlanmıştır. Ben TBMM'de konuşma yaparken iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyuldu. Neden rahatsız oldular, ben onu gayet iyi biliyorum. Ben Meclis'i savunuyorum onlar tek adamı savunuyorlar.

Bakın bir cuma günü TBMM açılır, bütün taraflar vardır orada. Ondan önce, 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir bildiri yayınlar ve der ki, bu Meclis üyeliğine her parti, zümre ve cemiyet tarafından aday gösterilmesi caiz olduğu gibi, her ferdin de bu mukaddes mücahadeye, yani gayrete çalışmaya fiilen katılmak için bağımsız adaylığını istediği mahalde ilan etme hakkı vardır diyor. Yani kimsenin yaşam tarzından dolayı dışlanmadığı bir durum, Gazi herkesi aynı çatı altında yaşamaya çağırmıştır.

Ben de dün aynısını Meclis'te yaptım. Dün 15 Temmuz gecesi Meclis'teki milletvekillerine şükranlarımı sundum.



Ben bu darbeye izin verenlerin de çocuklarına kötü bir miras bırakacaklarını söyledim, o yüzden kızdılar bana. Ben bunu söylemesem görevimi yapmış olur muyum?

"20 TEMMUZ DARBESİNE DE KARŞI DURACAĞIZ"

Biz 15 Temmuz darbe girişimine nasıl yüreklice karşı durduysak, 20 Temmuz darbesine de aynı kararlılıkla karşı duracağız.

Önümüzde seçimler var, bu seçimler bir parti seçimi değildir. Bu seçimler kişisel kavga alanı değildir. Bu seçimler kişisel koltuk arayışı da değildir. Bu seçimler, söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimleridir.

Kişisel olarak bir beklentim yok, evim var, aylığım var, çocuklarımla oturuyorum ama benim derdim Türkiye. Vatanımda huzur içinde yaşanmasını istiyorum.

Devleti kirlettiler, şu anda devlette adalet yok. Şu anda aramızda erlerin aileleri var, ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri. Komutan demiyorum bakın erlerin aileleri var, devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler, adalet kalmadı. Adalet mülkün, yani devletin temelidir. Kirlenen devleti temizlemek Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına yeniden dönmek için beraber mücadele etmek zorundayız.

Milletvekili sayımızı artıracağız, yüzde 60'la da Cumhurbaşkanlığı'nı alacağız. Bu nedenle haziran ayında, hepimize görev düşüyor.

Kaynak: Ajanslar