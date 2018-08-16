Keçiören Belediyesi ABD'li firmalara ruhsat vermeyeceğini açıkladı!

Ankara'da Keçiören Belediyesi ABD menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı aldı. Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen McDonald's, Burger King, Starbucks gibi büyük firmalara ruhsat verilmeyecek.

ABD ile yaşanan gerilimin ardından bir hamle de Ankara'da Keçiören Belediyesi'nden geldi. Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle McDonald's, Burger King, Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen tüm firmalara bu karar uygulanarak ruhsat verilmeyecek. Kahve ve restoran zinciri gibi büyük firmalar da ruhsat alamayacak.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

BİLBORDLARA TÜRK LİRASI İLANI



"Keçiören Belediyesi ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi'nce aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır. Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm ilçe Türk bayrağı görselli 'milli paramız milli davamız' yazılı billboardlarla donatılmış, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz."

Kaynak: Ajanslar