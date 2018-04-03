Kayserispor'da Sumudica'nın sözleşmesi uzatıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Rumen teknik adam Marius Sumudica'nın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Rumen teknik adamın, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ardından görevinden ayrılabileceğine yönelik açıklama yapması üzerine kulüp başkanı Erol Bedir, teknik heyet ve futbolcularla toplantı yaptı.

Erol Bedir, futbolcularla gruplar halinde görüşmeler yaptıkları uzun toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Futbolcularla görüştükten sonra teknik heyetle de değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bedir, "Toplantının konusu son haftalardaki performans düşüklüğü, skor anlamında isteğimizi alamayışımızdı. Maçtan sonra hocamızın 'Bırakacağım, başkanla bir toplantı yapacağım.' gibi bir açıklaması vardı. Onu da masaya yatırdık." diye konuştu.

Toplantıda bazı kararlar aldıklarını dile getiren Bedir, şunları kaydetti:

"Biz yeni bir hocayla anlaştık. Bu yeni hocamızın adı Marius Sumudica. Hocayı 23 yeni futbolcu ile tanıştırdık. Sıfırdan bir takım teslim ettik kendisine. Onlar da yeni bir hocayla tanışmış oldu. Yarın birlikte hafta sonu oynayacağımız Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Yen bir sayfa açıldı. Mevcut kontratına ilaveten Sumudica'nın kontratını 2 yıl uzattık. Bu şekilde Sumudica'nın herhangi bir yere gitmesi ve teklifler rafa kalkmış oldu. Oyuncularımız da 3 yıl boyunca kiminle çalışacağını öğrendiler. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde olacağız. Kayserispor, Avrupa'ya gidecek."

"SUMUDİCA BİR YİĞİTLİK ÖRNEĞİ GÖSTERMİŞTİR"

Erol Bedir, Sumudica'nın, Fenerbahçe yenilgisinden sonra erdemli bir davranış sergileyerek başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir oyuncu ya da hoca, gitmemek için tazminat ya da başka şeyler ister. Sumudica bir yiğitlik örneği göstermiş. 'Benden memnun değilseniz hiç bir şey istemiyorum. Bu saatten sonra bu mevsimde iş bulmak da mümkün değil, gerekirse sezon sonuna kadar ücret almadan evimde oturur beklerim.' düşüncesiyle başarısızlığı sahiplenmek istemiş. Bana göre asil bir davranış ama o öyle yapınca Kayserispor başkanı olarak bana da 'buyur kardeşim git demek' düşmezdi. Kaldı ki biz Sumudica'yı 1-2 seneliğine getirmedik. Yararlı olacağını düşündüğümüz için gitmesini bir yana bırakın 2 yıllık kontrat teklif ettik. Kendisi de gözü kapalı imza attı."