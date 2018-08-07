Kayseri'nin Soysallı Pınarları

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın batısında yer alan Soysallı Pınarları, muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bekliyor.

Ülkemizin her bir köşesi olağanüstü güzellikte fakat ne yazık ki çoğu bilinmiyor. Bu gizli kalmış güzelliklerimizden birisi de görenleri büyüleyen bir doğaya sahip olan Kayseri'deki Soysallı Pınarları.

KAYNAĞI DAĞLARIN ETEKLERİNDEN SÜZÜLEN SULAR



Erciyes Dağı'nın batısında bulunan Soysallı Pınarları, dağların zirvesindeki karların erimesinden beslenerek göl halini alıyor.

Soysallı Pınarları aynı zamanda, dünyanın en güzel kuş cennetlerinden biri olarak bilinen Sultan Sazlığı'nın da tek doğal kaynagı.









Kaynak: Ajanslar