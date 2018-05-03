Kayseri'de otlatma kavgası kanlı bitti

Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda önceden aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

4 SURİYELİ YARALANDI

Çıkan kavgada 2’si tüfekle 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan R.M., H.M., F.G. M.H.’yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, olaya karıştığı iddia edilen Baba H.S. ile oğulları T.S. ve S.S.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Ajanslar