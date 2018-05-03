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03 Mayıs 2018 22:54 | Son Güncelleme: 03 Mayıs 2018 23:03

Kayseri'de otlatma kavgası kanlı bitti

Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı.

Kayseri'de otlatma kavgası kanlı bitti

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak üzerinde meydana gelen olayda önceden aralarında hayvan otlatma yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

Kayseri'de hayvan otlatma kavgasında kan aktı

4 SURİYELİ YARALANDI

Çıkan kavgada 2’si tüfekle 4 Suriye uyruklu şahıs yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan R.M., H.M., F.G. M.H.’yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, olaya karıştığı iddia edilen Baba H.S. ile oğulları T.S. ve S.S.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: MelihgaziKayseri


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