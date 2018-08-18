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18 Ağustos 2018 19:04 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2018 19:08

Kayseri'de çıkan yangında sünger deposu kül oldu

Kayseri Kocasinan bulunan Mobilyakent Sitesi'ndeki sünger deposunda yangın çıktı. Bu yangında itfaiyenin söndürdüğü yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de çıkan yangında sünger deposu kül oldu

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Sitesi'nde bulunan bir sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 KİŞİ ETKİLENDİ

Depo çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yangında depo kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 


Kaynak: Ajanslar

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