Kayseri'de çıkan yangında sünger deposu kül oldu

Kayseri Kocasinan bulunan Mobilyakent Sitesi'ndeki sünger deposunda yangın çıktı. Bu yangında itfaiyenin söndürdüğü yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Mobilyakent Sitesi'nde bulunan bir sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 KİŞİ ETKİLENDİ



Depo çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yangında depo kullanılmaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Ajanslar