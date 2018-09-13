Kayseride 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 13 bin litre kaçak akaryakıt yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karışımlı kaçak akaryakıt satışı yaptığı belirlenen bir iş yerinde 13 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İKİ KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI



Operasyonda O.K. ve M.P. isimli şahıslar suçüstü yakalanırken kamyonun deposuna nakledilen 80 litre ve depoda bulunan 12 bin 920 litre karışımlı akaryakıta el konuldu. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar