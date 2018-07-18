Kayseri ve Adana'da korkutan deprem

Peş peşe iki deprem meydana geldi. Önce Kayseri en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Ardından Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde en büyüğü 2.1 olmak üzere 3 defa sallandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Tomarza ilçesine bağlı Arslantaş köyünde 5 kilometre derinlikte büyüklüğü 1.6, 1.9 ve 2.1 olan 3 sarsıntı meydana geldi.

ADANA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15.37'de merkez üssü Tufanbayli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı. Aynı yerde saat 16.09'da da 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak: Ajanslar