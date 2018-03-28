Kayseri FETÖ/PDY oparasyonu
"Terör örgütüne üye olma" suçundan 4 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan M.A, H.Y, S.Ş. ve S.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA