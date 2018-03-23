Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu!
4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.
Kaynak: AA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.
Kaynak: AA
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