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23 Mart 2018 17:44 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 17:51

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu!

4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.

Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.


Kaynak: AA

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