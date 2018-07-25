Kayıp Evrim'in anne ve babası hakkında yeni gelişme

Tokat'ta 15 gün önce kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın anne ve babası için verilen tutuklama kararına itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi. Evrim Atış'ın anne ve babasının tutukluluk hali hala devam edecek.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan küçük kızın anne ve babasının tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

Evrim'in 16 gün önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadelerde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edildi.

Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çok yönlü genişletilen soruşturma kapsamında jandarma tarafından bazı köylülerin de ifadelerine başvuruluyor. Anne ve babası tutuklanan küçük kızın 1,5 yaşındaki kız kardeşi Sati Atış'a ise amca Niyazi Atış'ın eşi Dilet Atış bakıyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adli soruşturma devam ederken Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen Evrim'in bulunması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.

Bu çerçevede AFAD, dalgıç polisler, Jandarma arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve UMKE çalışanlarının yer aldığı 49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını tarıyor.

Kimi yerlerde kazı çalışmaları da yapılırken ekiplere Ankara'dan gelen kadavra arama köpeği Boomer da eşlik ediyor.

Kaynak: Ajanslar