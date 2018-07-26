Kayıp Evrim için Zile Adliyesi açıklama yaptı

Tokat'ın Turhal ilçesi Yenisu köyünde arama çalışmaları devam eden 10 Temmuz tarihinden beri kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış ile ilgili Zile Adliyesi tarafından resmi açıklama yapıldı.

Zile Adliyesinden kayıp çocuk Evrim ile ilgili resmi açıklama yapıldı.

ADLİYEDEN AÇIKLAMA

Zile Adliyesinin resmi internet sitesinden yapılan duyuru niteliğindeki açıklamada, "Mülhakatımız Turhal ilçesi Yenisu köyünde; Evrim Atış isimli 2015 doğumlu kız çocuğunun, 10/07/2017 tarihinde kaybolduğunun ihbar edilmesi üzerine Turhal Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturmaya başlandığı, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespit edilen 5 şahsın 19/07/2018 tarihinde gözaltına alındığı, gözaltına alınan şahıslardan 3’ünün ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, 2’sinin Turhal Sulh Ceza Hakimliğinin 23/07/2018 tarihli kararı uyarınca tutuklandığı, Evrim Atış’ın arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü ve soruşturmaya devam olunduğu hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Güncel 25 Temmuz 2018 14:20 Kayıp Evrim'in anne ve babası hakkında yeni gelişme Tokat'ta 15 gün önce kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın anne ve babası için verilen tutuklama kararına itiraz üst mahkeme tarafından reddedildi. Evrim Atış'ın anne ve babasının tutukluluk hali hala devam edecek.

Kaynak: Ajanslar