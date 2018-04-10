Kayınvalidesine kızdı, çocuklarını öldürdü!

Gaziantep'te 23 yaşındaki bir anne 2 ve 4 yaşındaki 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde kent merkezine 29 kilometre mesafedeki Cerit Yeniyahpan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan Özlem Karacalıoğlu ile kayınvalidesi Emine Karacalıoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Zemin kattaki kayınvalidesinin evinde yaşanan tartışmanın ardından ÖzlemKaracalıoğlu, ikinci kattaki evine çıktı. Cinnet getiren Özlem Karacalıoğlu, mutfaktan aldığı bıçakla çocukları Mustafa ve Ayşe'ye saldırdı.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN ANNE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Çocuklarını defalarca bıçaklayan Özlem Karacalıoğlu, ardından pencereye çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa ve Ayşe kardeşlerin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu ise ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BIRAKTIĞI NOTTA KAYINVALİDESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ YAZDI

Yoğun bakım servisinde tedavisi süren ÖzlemKaracalıoğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kardeşin cesedi de Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Büyükşehir Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Özlem Karacalıoğlu'nun eşi Cuma Karacalıoğlu'nun (29) olay sırasında evde olmadığı belirtildi. Annenin olaydan önce evde bıraktığı not bulunduğu. Notta kayınvalidesinden sürekli şiddet gördüğünü, kocasının ise kendisini sevmediğini yazdığı iddia edildi.

Kaynak: Ajanslar