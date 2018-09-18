Kavga ettiği komşusu ve çocuklarına kezzap attı

Konya’da ölümle tehdit ettiği komşusu ile 3 çocuğunun üzerine kezzap atıp kaçan kadın, gözaltına alındı.

Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda dün, Gülay E., henüz belirlenemeyen bir nedenle komşusu Saadet Ş. ile tartışmaya başladı.

KEZZAP ATIP KAÇTI



İki komşu tartışmanın ardından evlerine döndü. Gülay E., bir süre sonra elinde kezzap dolu şişeyle Saadet Ş.'nin evinin önüne geldi ve zili çaldı.

Gülay E., kapıyı açan Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları Akil Ş. (13), Osman Ş. (12) ve Ayşegül Ş.'nin (7) üzerine doğru kezzap atıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. ve çocukları, çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Gülay E.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Ajanslar