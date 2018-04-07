Kavala ve Barkey'in PKK'lılarla gizemli irtibatı!

Tutuklu bulunan Osman Kavala ve hakkında yakalama kararı bulunan Henry Barkey'in, 15 Temmuz'dan hemen önce PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibat kurduğu ortaya çıktı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.



TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, tutuklanan iş adamı Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan Henri Barkey'in tüm irtibatları ve bağlantıları derinlemesine araştırılıyor.

15 TEMMUZ'DAN HEMEN ÖNCE PKK'LILARLA İRTİBAT KURDULAR

Her iki ismin de, 15 Temmuz darbe girişimin hemen öncesinde ( 2016 yılı Haziran ayı ) terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibatı tespit edildi.

SIK SIK DİYARBAKIR'A GİDİP GELMİŞLER

Soruşturmada, hem Kavala'nın hem de Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce sık aralıklarla Diyarbakır'a gidip geldiği belirlendi. Kavala ve Barkey'in, hakkında silahlı terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile temasa geçtiği ve görüştüğü tespit edildi.

KAVALA'NIN PKK İRTİBATLARI

Kavala'nın söz konusu tarihlerde, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunmak amacıyla kurulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi Şeyhmus Diken ile irtibata geçtiği öne sürüldü.

BARKEY'İN İRTİBAT KURDUĞU İSİMLER! DEMİRTAŞ DA VAR!

Barkey'in ise aynı tarihlerde Diyarbakır'daki KCK davasının sanığı Muharrem Erbey, "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan işlem yapılan Ramazan Tunç ile "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile irtibatının bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan bu iki ismin yanı sıra aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan diğer şahısların da irtibatının araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar