Kavaflık nedir? Ne demek ve Ne üretir?

Kavaflık mesleğiyle ilgili insanlar Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının ardından Kavaflık nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Kavaflık ne demek ve Ne üretir? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında her hafta çıkan sorular ve soruların cevapları vatandaşlar tarafından merakla aranıyor. Bu hafta da sorulardan birisinde yer alan kavaflık terimi insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kavaflık ile ilgili bilgi edinmek isteyen insanlar kavaflık nedir sorusuna yanıt arıyor. Kim Milyoner Olmak İster'in 760. bölümünde çıkan kavaflık sorusu merak ediliyor. Kavaflık ne demek ve kavaflık ne üretir sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

KAVAFLIK NEDİR?

ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması 760. bölümüyle geceye damgasını vurdu. ekranlara geldi. Murat Yıldırım'ın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada "Bir kişi mesleğinin kavaflık olduğunu söylüyorsa ne üretiyordur?" sorusu soruldu. İnsanlar bu sorunun ardından Kavaflık nedir sorusuna yanıt aramaya başladı. Kavaf düşük nitelikli, özensiz ve ucuz ayakkabı yapan ya da satan esnaftır.

KAVAFLIK NE İŞ YAPAR?

Düşük nitelikli, özensiz ve ucuz ayakkabı yapan ya da satan esnaf. Eski kayıt ve vesikalarda, ayakkabıcı veya ayakkabı kelimelerine tesadüf edilmiyor. Bu esnafın adı, pabuççu, paşmakçı, dikici ve haffaf olarak geçmektedir. Eskiden pabuççuların ve dikicilerin yaptıkları malları satan tüccara denirdi haffaf. Şu halde bunlar, sanatkar sınıf değil, işin ticaretini yapan insanlardı. Bu kelime, sonradan bozularak kavaf olmuştur. Ayakkabıcılık sanatı aleminde kavafların rolü bugünde aynıdır.

İşte o soru...



Bir kişi mesleğinin kavaflık olduğunu söylüyorsa ne üretiyordur?



Ayakkabı

Sepet

Eyer

Beşik



KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN SUNUCUSU MURAT YILDIRIM KİMDİR?

1979 senesinde Konya'da dünyaya gelen Murat Yıldırım doğma büyüme Konyalıdır. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Murat Yıldırım'ın annesi ve babası aslen Mardinlidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendislik bölümünde 8 senede mezun olan Murat Yıldırım 20 Haziran 2008 yılında Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlenmiş ve 30 Haziran 2014 senesinde boşanmıştır. Oyunculuk kariyerine 1999 senesinde Ayrılsak da Beraberiz dizisinde rol alarak başlamıştır. Son olarak 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filmi ile sevenlerinin karşısına çıktı.

Sinema

2005 Organize İşler (figüran)

2006 Araf Cenk

2009 Güz Sancısı Behçet Oyuncu (başrol)

2014 Kırımlı Sadık Turan Oyuncu (başrol)

2015 Kocan Kadar Konuş Sinan Oyuncu (başrol)



Televizyon

1999 Ayrılsak da Beraberiz

2003 Hayat Bilgisi

Patron Kim (Konuk Oyuncu)

Ölümsüz Aşk

2004 Bütün Çocuklarım Mesut

Büyük Yalan Okan

2006-2007 Fırtına Ali Oyuncu (başrol)

2008-2009 Asi Demir Oyuncu (başrol)

2009 Ey Aşk Nerdesin Polis (Konuk Oyuncu)

2009-2010 Aşk ve Ceza Savaş Oyuncu (başrol)

2012 Suskunlar Ecevit Oyuncu (başrol)

Kaynak: AjansHaber