Katip hatasıyla serbest kalınca sevinci kısa sürdü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatı suçundan yakalanan Feyyaz Alkan katibin yanlış anlamasıyla serbest bırakıldı, ardından tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Pamukyazı Mahallesi'nde yaşayan ve plastik doğrama işiyle uğraşan Feyyaz Alkan, Torbalı Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

KATİP SERBEST KALDI SANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alkan, savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ancak katip, Alkan'ın serbest kaldığını zannetti.

ADLİYE BAHÇESİNDE KAFEDE OTURMAYA GİTTİ



Katibin kendisine serbest kaldığını söylemesi üzerine Feyyaz Alkan, adliye bahçesindeki kafeye giderek bir şeyler içmek için oturdu.

POLİSLER TEKRAR GÖZALTINA ALDI



Hatanın fark edilmesinin ardından bahçeye inen polisler, Alkan'ı tekrar gözaltına aldı. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Feyyaz Alkan, uyuşturucu madde ticareti ve imalatı suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA