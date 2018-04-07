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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını öldüren katil ilk ifadesini verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını öldüren katil ilk ifadesini verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 4 kişiyi öldüren öğretim görevlisi Volkan Bayar ile eşi Saadet Aylin Bayar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cinayetten sonra ilk kez objektiflere yansıyan Volkan Bayar gibi eşi de kelepçelenmişti.
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Gündem 07 Nisan 2018 - 12:19

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