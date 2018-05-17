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17 Mayıs 2018 10:28 | Son Güncelleme: 17 Mayıs 2018 10:32

Katil Netanyahu'nun oğlundan Türkiye hakkında skandal paylaşım!

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Türkiye'ye karşı küfür içerikli skandal bir paylaşım yaptı.

Katil Netanyahu'nun oğlundan Türkiye hakkında skandal paylaşım!

Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.

Netanyahunun oğlundan terbiyesiz paylaşım

Yair Netanyahu bu terbiyesiz paylaşımın ardından Instagram hesabını kapattı.


Kaynak: ajanslar

Etiketler: Netanyahu


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