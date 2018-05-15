Katil Netanyahu: "Meşru savunmaydı"

Filistinlilere yaptığı katliamın ardından Başbakan Netanyahu skandal bir açıklamada bulundu.

Kudüs'te ABD Büyükelçiliği açılışı gerçekleştirildi.

Dünyadan tepki alan bu açılışı İsrail devleti kutladı. Bölgede yaşayan Filistin halkı ise açılışı protesto etmek için barışçıl gösteriler düzenledi. Katliamcı İsrail ordusu gösterilere müdahale etti.

Dünya kamuoyunun gözü önünde Filistinlilere büyük bir katliam gerçekleştirildi. 55 Filistinli şehit olurken 2000'e yakın kişi de yaralandı.

Türkiye'nin katliama tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananları 'soykırım' olarak değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

NETANYAHU'DAN SKANDAL AÇIKLAMA

Katliamın ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu skandal bir açıklamada daha bulundu. Silahlı müdahalenin 'meşru savunma' olduğunu söyledi.



HAMAS'I SORUMLU TUTTU

Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu, "Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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Kaynak: ajanslar