Katil İsrail yaralıları Türkiye'ye göndermiyor

İsrail yönetimi üzerine kurşun yağdırdığı Filistinlilerin uçaklarla nakli ve tedavisi için Türkiye’nin yaptığı teklifi reddetti.

Gazze sınırında önceki gün aralarında bebeklerin de bulunduğu 62 kişiyi öldürüp 3 binden fazlasını da yaralayan siyonist İsrail yönetimi, katliamın boyutunu artırmak için Türkiye’nin insani yardım teklifini bile geri çevirdi. Bölgedeki yaralıların tahliyesi ve tedavisi için Ankara’nın ilettiği teklife hem Tel Aviv hem de Kahire red cevabı verdi. Gelişmeyi kamuoyuna duyuran Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin’deki yaralıların Türkiye’ye getirilmesi için İsrail ya da Mısır’a uçak indirilmesi gerektiğini belirterek, her iki ülkenin de şu ana kadar buna izin vermediğini söyledi. Resmi temaslar için bulunduğu KKTC’de açıklama yapan Akdağ, İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamına dünyada sesini en gür çıkaran ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekerek, “Böyle olmaya da devam edeceğiz. Oradaki mazlum kardeşlerimizin, mağdurların yanında durmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

BİNİ AŞKIN ÇOCUK YARALI

Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden “Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne katılan binden fazla Filistinli çocuğun, ciddi ve kalıcı hasar bırakan yaralanmalara maruz kaldığını bildirdi. Yazılı açıklamasında, “Bu yaralanmaların birçoğu, ampütasyonlar da dahil olmak üzere ciddi ve potansiyel olarak yaşamı değiştirici nitelikte” ifadesini kullanan UNICEF, bölgede son dönemde artan İsrail şiddetinin, akaryakıt, elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı zaten zayıf olan sağlık sistemini çökme aşamasına getirdiğine dikkat çekti.

Son derece endişeliyim

Papa Franciscus, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama ilişkin “Ölüm ve yaralanmalardan dolayı büyük keder duyuyorum. İlgi ve dualarımla bütün acı çekenlerin yanındayım. Şiddetin asla barışa götürmeyeceğini bir kez daha yineliyorum” dedi. Vatikan’ın resmi haber sitesi Vatican News’de yayımlanan habere göre Franciscus dünkü hitabında, “Ortadoğu’da ve kutsal topraklarda gerginliğin tırmanmasından, barış, diyalog ve müzakere yolundan gittikçe daha da uzaklaştıran şiddet sarmalından son derece endişeliyim” ifadelerini kullandı. Savaşın savaşa, şiddetin de şiddete yol açtığının altını çizen Papa, “Müdahil olan tüm tarafları ve uluslararası toplumu, diyalog, adalet ve barışın üstün gelebilmesi için taahhütlerini yinelemeye davet ediyorum” çağrısı yaptı.

Devletçikler mutlu

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı sonrası acil toplanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda skandal projeye dünyada destek veren 7 ada ülkesi arasındaki Guatemala, ABD’nin ardından elçiliğini Kudüs’e taşıyan ikinci ülke oldu. Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan Guatemala elçiliğinde düzenlenen törene Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yanısıra ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da katıldı. Guatemala’nın İsrail’e desteğinin altında, ABD’den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının etkili olduğu belirtiliyor. Guatemala, 2017 yılı aralık ayında toplanan BM Genel Kurulu’nda Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau ile birlikte ABD-İsrail projesini destekleyen 7 ülkeden biri olmuştu. Dünyanın ezici çoğunluğu skandal adıma karşı çıkmış, Kudüs’te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma çağrısı yapan karar tasarısı BM Genel Kurulu’nda 128 oyla kabul edilmişti.

Kaynak: YeniŞafak