Katil Esed'in askeri hava üssüne füze saldırısı

Suriye'nin Humus şehrinde rejime ait "Tiyas Askeri Hava üssü"ne füze saldırısı gerçekleştirildi.



Suriye Devlet Televizyonu’na dayandırılan habere göre, hava üssü yakınlarında şiddetli patlama sesleri duyuldu. Hava üssünün birçok füze tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Suriye güçlerinin saldırıya karşılık verdiği de gelen bilgiler arasında. Konuyla ilgili üst düzey bir Amerikalı yetkiliden de açıklama geldi. Açıklamada Suriye'de Esad'a ait üsse ABD'nin saldırdığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DONALD TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ



Öte yandan Donald Trump, Suriye'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal saldırı sonrasında sert açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, Esad'ın ödeyeceği bedelin büyük olacağını belirtmişti.

PENTAGON SÖZCÜSÜ VE ABD'Lİ ÜST YETKİLİ YALANLADI

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

"Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİ BUGÜN TOPLANACAK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün ABD'nin ve diğer sekiz üye ülkenin talebiyle acil olarak toplanacak.

"Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" nedeniyle Rusya'nın talebi sonucu yapılacak BMGK acil toplantısı ise öğle saatlerinde olacak.

KATLİAMDA 70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Doğu Guta'nın Duma bölgesinden gelen iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanamadı, ancak yardım kuruluşları hükümeti en az 70 kişinin ölümüne yol açmakla suçladı.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail askeri yetkilileri ise konu ile ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Kadın 27 Mart 2018 08:53 Katil Esed TSK'nın Afrin'den Çıkmasını İstediTSK, teröristlerin Afrin'deki varlığına son verdi, bölgede barış ortamı sağlandı. Esed yönetimi, Türkiye'nin varlığından rahatsız.

Kaynak: Ajanslar