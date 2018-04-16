Katil Esed'in ailesini sakladığı ülke ortaya çıktı!
Katil Esed ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.
Suriye`de Beşşar Esed rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esed`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.
Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.
Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esed, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.
Dünya16 Nisan 2018 09:34Amerika ve müttefikleri Ortadoğu'yu resmen 'işgal' ettiler! 54 bin asker...Ortadoğu'yu askeri üsse dönüştüren Batılı ülkeler, bölgedeki askeri varlıklarını her geçen gün artırıyor.
Kaynak: Ajanslar