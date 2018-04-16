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16 Nisan 2018 09:41 | Son Güncelleme: 16 Nisan 2018 10:04

Katil Esed'in ailesini sakladığı ülke ortaya çıktı!

Katil Esed ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

Katil Esed'in ailesini sakladığı ülke ortaya çıktı!

Suriye`de Beşşar Esed rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esed`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.

Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esed, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Amerika ve müttefikleri Ortadoğu'yu resmen 'işgal' ettiler! 54 bin asker...Dünya16 Nisan 2018 09:34Amerika ve müttefikleri Ortadoğu'yu resmen 'işgal' ettiler! 54 bin asker...Ortadoğu'yu askeri üsse dönüştüren Batılı ülkeler, bölgedeki askeri varlıklarını her geçen gün artırıyor.

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Esed


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