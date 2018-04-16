Katil Esed'in ailesini sakladığı ülke ortaya çıktı!

Katil Esed ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

Suriye`de Beşşar Esed rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esed`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.

Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esed, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

Dünya 16 Nisan 2018 09:34 Amerika ve müttefikleri Ortadoğu'yu resmen 'işgal' ettiler! 54 bin asker...Ortadoğu'yu askeri üsse dönüştüren Batılı ülkeler, bölgedeki askeri varlıklarını her geçen gün artırıyor.

Kaynak: Ajanslar