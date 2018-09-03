Katil Esed rejiminden skandal açıklama!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Neden halkımıza karşı kimyasal silah kullanalım. Normal silahları kullansak yeter" diyerek bir skandala daha imza attı.

Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son kent İdlib'e saldırı yapılacak iddiaları devam ediyor. Senelerdir iç savaş yaşayan Suriye'de bu güne kadar yüz binlerce insan Esed rejiminin saldırılarıyla katledildi.

'KIRMIZI ÇİZGİ'

Şimdi de muhaliflerin elindeki son kent İdlib'e saldırı an meselesi. ABD, Fransa ve İngiltere olası bir kimyasal saldırının kendileri için "kırmızı çizgi"olduğunu belirtirken, Rusya ise bu ülkelerin kimyasal provokasyon ile rejime saldırı hazırlığı yaptığını iddia ediyor.

SKANDAL AÇIKLAMA

Daha önce defalarca kimyasal saldırı düzenleyen rejimden tüm bu gelişmeler ışığında şok edici bir açıklama geldi.

Hiçbir zaman kimyasal saldırı yapmadıklarını iddia eden Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad, kendilerini pişkin sözlerle savundu. Katıldığı televizyon programında konuşan Miktad, "Neden halkımıza karşı kimyasal silah kullanalım. Normal silahları kullansak yeter" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar