Son Dakika!
14 Nisan 2018 13:20 | Son Güncelleme: 14 Nisan 2018 13:23

Katil Esed ilk kez konuştu!

Esed, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" açıklamasında bulundu.

Katil Esed ilk kez konuştu!

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esed arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esed'i yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.

Esed da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı.

İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...Gündem14 Nisan 2018 09:05İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...

 


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Esed


0Yorum Yap