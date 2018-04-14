Katil Esed ilk kez konuştu!

Esed, "Batı kontrolünü kaybettikten sonra saldırdı" açıklamasında bulundu.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye Devlet Başkanı Esed arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran'ın Suriye'deki Esad rejimine desteğini bildirmek için telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini belirten Ruhani, " Esed'i yaradım, yanınızdayız mesajı verdim" dedi.

Esed da, Ruhani'ye, "Batı kontrolü kaybettiği için saldırdı" açıklamasını yaptı.

Gündem 14 Nisan 2018 09:05 İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...İşte Şam'dan ilk fotoğraflar...

Kaynak: Ajanslar